Вместе не живут: стало известно, куда из дворца переехала княгиня Шарлин

Такие слухи просочились в прессу. Как сообщают инсайдеры, Альбер и Шарлин сейчас являются церемониальной парой, которая встречается на важных мероприятиях, где они должны участвовать вместе, а также воспитывает детей.

По словам источника Шарлин сейчас живет в Швейцарии, а ее дети – принц Жак и принцесса Габриэлла – живут в королевском дворце в Монако с отцом, но у княгини есть право забирать их к себе на каникулы или в любое другое время, пишет французская газета Voici, ссылаясь на инсайдера из дворца.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь и княгиня решили не разводиться официально, но вместе воспитывать детей. Недавно, они отдыхали всей семьей. Теперь Шарлин и Альбер просто хорошие партнеры и по очереди заботятся о своих детях.

Напомним, недавно мы рассказывали, что их встречи проходят по записи. Это обусловлено тем, что существует договоренность, которую оба должны выполнять. Не известно, получает ли княгиня какое-то финансирование со стороны мужа, но очевидно да. Ранее ходили слухи, что она настояла на том, чтобы Альбер II подписал специальный договор, где он обязуется выполнять ее условия.

Княгиня Шарлин с детьми принцессой Габриэллой и принцем Жаком / Фото: Getty Images

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