"Вместе победим": Марина Порошенко подбодрила украинцев

Бывшая первая леди Украины посетила одно из медучреждений столицы.
Марина Порошенко опубликовала в Instagram пост, в котором подбодрила всех. Она также рассказала, что посетила одно из медицинских учреждений столицы, куда они привезли гуманитарную помощь от поляков.
"Сегодня передали часть гуманитарной помощи, которая поступила от наших польских партнеров Fundacja Humanosh im. Sławy и Izka Wołosiańskich и Warszawski Uniwersytet Medyczny в Киевскую больницу скорой медицинской помощи. Здесь уже лечат первых раненых воинов ВСУ и Киева.
Среди препаратов – обезболивающие, противовирусные, кровоостанавливающие средства и перевязочный материал", – написала Порошенко.
Она поблагодарила за гумнопомощь и добавила: "Вместе победим!"
Напомним, Елена Зеленская написала открытое письмо мировым СМИ, которые хотели взять у нее интервью. Она рассказала о ситуации в Украине.
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