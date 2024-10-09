Вместе почти 20 лет: раскрыт секрет счастливого брака Чарльза и Камиллы

Король Чарльз и королева Камилла живут в браке уже 19 лет. А 30 лет до этого ждали возможности пожениться, а еще разрешения на свой брак от королевы Елизаветы II.

В чем же секрет такого долгого и успешного брака Камиллы и Чарльза?

Чарльз и Камилла / Фото: Associated Press

Королевские эксперты в один голос твердят, что причиной тому есть тот факт, что они оба обладают похожим чувством юмора. Камилла любит читать книги и очень начитанна, а Чарльз любит обсуждать с ней разные темы за послеобеденным чаем.

Психологи бы сказали, что этот брак основан на похожих интересах и ценностях, что и делает его таким крепким.

Чарльз и Камилла в 70-х годах / Фото: Getty Images

Королевский эксперт Дженни Бонд говорит, что их юмор - это то, что с самого начала связывало эту пару. Камилла способна понять Чарльза, как никто другой».

Когда в феврале 2024 года стало известно, что у короля диагностировали рак, Камилла стала его опорой и поддержкой и оберегает мужа от лишних волнений. По этой причине она также против, чтобы Чарльз встречался со своим младшим сыном Гарри, ведь эти встречи не всегда хорошо сказываются на здоровье короля.

Чарльз и Камилла в Кларенс-хаусе / Фото: Associated Press

Напомним, на днях стало известно, что Чарльз приостанавливает свое лечение рака.

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