Вместе почти 20 лет: раскрыт секрет счастливого брака Чарльза и Камиллы

Король Чарльз и королева Камилла живут в браке уже 19 лет. А 30 лет до этого ждали возможности пожениться, а еще разрешения на свой брак от королевы Елизаветы II.
В чем же секрет такого долгого и успешного брака Камиллы и Чарльза?
Королевские эксперты в один голос твердят, что причиной тому есть тот факт, что они оба обладают похожим чувством юмора. Камилла любит читать книги и очень начитанна, а Чарльз любит обсуждать с ней разные темы за послеобеденным чаем.
Психологи бы сказали, что этот брак основан на похожих интересах и ценностях, что и делает его таким крепким.
Королевский эксперт Дженни Бонд говорит, что их юмор - это то, что с самого начала связывало эту пару. Камилла способна понять Чарльза, как никто другой».
Когда в феврале 2024 года стало известно, что у короля диагностировали рак, Камилла стала его опорой и поддержкой и оберегает мужа от лишних волнений. По этой причине она также против, чтобы Чарльз встречался со своим младшим сыном Гарри, ведь эти встречи не всегда хорошо сказываются на здоровье короля.
Напомним, на днях стало известно, что Чарльз приостанавливает свое лечение рака.
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