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Вместе с принцем Филиппом и детьми: королева Елизавета II поделилась архивным фото из Балморала

Вместе с принцем Филиппом и детьми: королева Елизавета II поделилась архивным фото из Балморала

Королева Елизавета II с семьей в замке Балморал / Associated Press

Ежегодно королева Елизавета II и члены ее большой семьи приезжают на летние каникулы в Балморал.

В этом году монарх впервые отправилась в Шотландию без своего супруга принца Филиппа, который, к сожалению, ушел из жизни в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

На странице королевы Елизаветы II в Твиттере опубликовали архивный снимок, сделанный во время такого отдыха в замке Балморал в 1960 году. На фото на фоне замка запечатлена королева, ее муж принц Филипп и трое детей – принц Чарльз, принцесса Анна и принц Эндрю.

Королева Елизавета II с семьей в замке Балморал / © Associated Press
Королева Елизавета II с семьей в замке Балморал / Associated Press

"Знаете ли вы, что замок Балморал был построен в пятнадцатом веке, а затем был куплен королевой Викторией в 1852 году! Эта семейная фотография, сделанная в Балморале в 1960 году", - гласит подпись.

В этом году к Ее Величеству уже присоединился сын принц Эндрю со своей экс-супругой Сарой Йоркской. Отдых королевы и самого принца огорчает разве что очередной скандал, герцога Йоркского обвинили в сексуальном насилии, одна американская гражданка подала на него иск в суд. За развитием этой истории мы, похоже, будем следить не одну неделю, и даже не один месяц. 

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