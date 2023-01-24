Вместо колец и поцелуев: жених и невеста оригинально поклялись друг другу в любви у алтаря

Часто на свадьбах жених и невеста пытаются как-то удивить гостей и развлечь, например, станцевать, спеть или рассказать смешную историю. Но пара возлюбленных танцоров по имени Аарон и Николь решили оригинально закрепить свой брак рукопожатием.

Забавный ролик, снятый у алтаря, они опубликовали на своей странице в TikTok и стали звездами Сети, ведь их видео стало вирусным. Гости же были очень удивлены и поражены таким поворотом событий.

"Потому что свадьба не свадьба без тайного рукопожатия", - написали они в ролике.

После того как их видео вызвало ажиотаж, многие из пользователей соцсети задавали вопрос, что означают эти жесты, поэтому Аарон и Николь записали еще одно видео, в котором медленно показали каждое движение и рассказали, что в жестах есть отсылка к Гарри Поттеру.

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