Вместо мантильи была в шляпке: жена премьер-министра Великобритании сопровождала его в Ватикане

Кир Стармер и Виктория Стармер / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, как и многие другие политические деятели, появился среди тех, кому выпала честь попрощаться с Папой Франциском. Политика сопровождала на этом мероприятии супруга Виктория Стармер.

Кир Стармер и Виктория Стармер / © Associated Press

52-летняя женщина выбрала для прощальной мессы лаконичное платье свободного фасона. У платья были длинные рукава с манжетами, V-образное декольте выполненное на запах, а юбка была длины миди. Леди Стармер дополнила свой образ плотными черными колготками, замшевыми лаконичными туфлями и квадратной сумкой.

Как истинная британка она решила украсить волосы шляпкой-таблеткой с вуалью, поэтому выделялась среди других первых леди, которые надели мантильи. Макияж на ее лице был еле заметным, а из украшений она выбрала только нежную цепочку с жемчужиной.

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Кир Стармер и Виктория Стармер / © Associated Press

После завершения мессы, премьер-министр Великобритании вместе с Макроном и Трампом встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который вместе с женой первой леди Еленой Зеленской был на траурной церемонии прощания с понтификом.

Кир Стармер, Эмманюэль Макрон, Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press