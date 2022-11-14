Вместо мантильи надела белый платок: королева Рания и ее муж встретились с Папой Римским

Для аудиенции в Ватикане Ее Величество выбрала лаконичное платье, которое в ее гардеробе уже много лет.

10 ноября король Иордании Абдалла II и его супруга королева Рания встретились с папой Франциском во время их визита в Ватикан. На этой встрече обсуждалась необходимость продвижения межконфессионального диалога, согласия и сосуществования, а также сохранения христианского присутствия в Иордании, которая является страной, где исповедует в основном ислам. Христиане составляют только 6% постоянного населения.

Королева Рания / Фото: Associated Press

На встрече также присутствовал принц Гази бин Мухаммед - брат Абдаллы II и восемнадцатый в линии наследования иорданского престола. Он главный советник короля по религиозным и культурным вопросам и личный посланник. На встрече также говорилось о важности продолжения усилий по достижению мира, чтобы народы жили в условиях безопасности и стабильности.

Для этой встречи королева Иордании надела черный наряд от бренда Diamondogs под названием Tilda, который украшали белые манжеты и небольшой вырез спереди. Декольте королева прикрыла белоснежным платком, которым покрыла голову. Эта модель платья у нее не новинка, и неоднократно она его уже надевала ранее.

Королева Рания / Фото: Associated Press

Также в образе присутствовали сумка от Dior и туфли с ремешком от Jennifer Chamandi.

Королева Рания / Фото: Associated Press

Обычно на встречу с Папой Римским надевают полностью черный наряд с черной мантильей, которая покрывает голову, но Рания решила немного нарушить протокол и покрыла голову белым. Вероятно, на нее правило черного не распространяется, ведь она исповедует ислам.

Королева Рания / Фото: Associated Press

Однако есть случаи, когда белый цвет все же можно надевать на эту аудиенцию. Это называется "привилегия белого", и в настоящее время она распространяется на королев Испании и Бельгии, а также великую герцогиню Люксембурга. В 2013 году право появляться на папской аудиенции получила еще княгиня Монако Шарлин "в соответствии с протоколом для католических суверенов". Кроме того, привилегией белого обладают принцессы Савойской династии, некогда правившей Королевством Италия.

Но все же отметим, что, несмотря на традиции, эта норма одежды для папской аудиенций сейчас не является обязательной.

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