Вместо помолвочного: на пальце Меган Маркл рассмотрели новое дорогое кольцо

Меган посетила финал на Invictus Games по плаванию в Рейнбаде. Ее сфотографировали, когда она болела среди других болельщиков. А кольцо, сверкающее на ее мизинце, привлекло внимание.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Это украшение от Лоррейн Шварц, стоимостью 62 000 долларов. На сайте дизайнера говорится, что Шварц "отвечает за некоторые из самых знаковых ювелирных украшений 21-го века", поскольку его изделия носят некоторые из самых влиятельных людей в мире - от членов королевской семьи до икон индустрии и знаменитостей первой величины", - пишет express.

Кольцо Меган Маркл / Фото: Getty Images

А вот помолвочного кольца, подаренного Меган ее мужем принцем Гарри на ее пальце не было. Сообщается, что изделие находится в ремонте, потому что у кольца пошатнулась оправа.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, о том, что не так с помолвочным кольцом Меган Маркл мы рассказывали ранее.

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