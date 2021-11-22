Вместо Шарлин с сестрами: князь Альбер II на гала-концерте в честь празднования Дня Монако

В минувшую пятницу князь Альбер II вместе с детьми присутствовал на праздновании Дня Монако. Его жена Шарлин мероприятие не посетила.

Дети княжеской пары – принц Жак и принцесса Габриэлла, присоединились к своему отцу на балконе княжеского дворца и подняли рисунок в окружении красных сердечек, на котором было написано: "Мы скучаем по тебе, мама".

Князь Альбер II с детьми / Getty Images

Ранее Альбер заявлял, что княгиня Шарлин уехала их Монако для того, чтобы продолжить реабилитацию, и находится в секретном месте. А также обещал информировать о состоянии ее здоровья.

После дневных мероприятий Альбер II со своими сестрами – принцессами Каролиной и Стефанией, а также другими родственниками присутствовали на гала-вечере Монако.

Княжеская семья Монако / Getty Images

Также читайте Больше не блондинка: княгиня Шарлин кардинально изменила прическу

По правую сторону от Альбера II запечатлена его племянница Шарлотта Казираги в черном трикотажном макси-платье с бисером на карманах, которое дополнила черно-золотыми туфлями на каблуках, а в руках держала черную сумку на ремешке. А по левую - принцесса Каролина, одетая в черное платье-миди, верх которого был расшит пайетками. На шее у нее было колье, а в ушах – серьги с камнями.

Княжеская семья Монако / Getty Images

Читайте также: