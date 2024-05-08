Вместо встречи с сыном пришел на вечеринку с женой: Чарльз и Камилла на Royal Garden Party

Король Чарльз III не смог найти времени в своем плотном графике для того, чтобы встретиться со своим младшим сыном принцем Гарри, прибывшим на днях в Лондон. Но на вечеринку в садах Букингемского дворца приехал.

Так называемая Royal Garden Party – это ежегодное летнее мероприятие членов британской королевской семьи. И король Чарльз, который все еще лечится от рака, но уже вернулся к исполнению рабочих обязанностей, очень хотел присутствовать на мероприятии.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Вечеринки в саду проводятся с 1860-х годов, чтобы монарх мог отметить членов общины за их государственную службу. Сегодня короля кроме супруги Камиллы также сопровождали принц Эдвард, герцогиня Софи, принцесса Анна, герцог и герцогиня Глостерские.

Король Чарльз и королева Камилла, герцог и герцогиня Глостерские и герцогиня Софи / Фото: Associated Press

Король Чарльз выглядел прекрасно и был в светло-сером костюме, голубой жилетке и белой рубашке. Также он был в галстуке и в шляпе-цилиндре, а в руках держал зонт-трость. Монарх радостно приветствовал публику и много улыбался.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла надела белое платье-пальто и широкополую шляпу, дополнив образ жемчужным колье, серьгами и бриллиантовой брошью на груди, а также надев на запястье один из своих любимых браслетов от Van Cleef & Arpels.

Напомним, каждое лето монарх устраивает вечеринки в саду. В этом году две запланировано провести в Букингемском дворце, а третью – в Холирудском дворце в Шотландии.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Садовая вечеринка в Букингемском дворце совпала с присутствием принца Гарри на юбилейной службе "Игр непокоренных" в соборе Святого Павла в Лондоне. Ранее на этой неделе стало известно, что Гарри не сможет встретиться со своим отцом Чарльзом во время визита в Великобританию из-за насыщенного графика короля.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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