Вместо встречи с сыном пришел на вечеринку с женой: Чарльз и Камилла на Royal Garden Party

Король Чарльз III не смог найти времени в своем плотном графике для того, чтобы встретиться со своим младшим сыном принцем Гарри, прибывшим на днях в Лондон. Но на вечеринку в садах Букингемского дворца приехал.
Так называемая Royal Garden Party – это ежегодное летнее мероприятие членов британской королевской семьи. И король Чарльз, который все еще лечится от рака, но уже вернулся к исполнению рабочих обязанностей, очень хотел присутствовать на мероприятии.
Вечеринки в саду проводятся с 1860-х годов, чтобы монарх мог отметить членов общины за их государственную службу. Сегодня короля кроме супруги Камиллы также сопровождали принц Эдвард, герцогиня Софи, принцесса Анна, герцог и герцогиня Глостерские.
Король Чарльз выглядел прекрасно и был в светло-сером костюме, голубой жилетке и белой рубашке. Также он был в галстуке и в шляпе-цилиндре, а в руках держал зонт-трость. Монарх радостно приветствовал публику и много улыбался.
Королева Камилла надела белое платье-пальто и широкополую шляпу, дополнив образ жемчужным колье, серьгами и бриллиантовой брошью на груди, а также надев на запястье один из своих любимых браслетов от Van Cleef & Arpels.
Напомним, каждое лето монарх устраивает вечеринки в саду. В этом году две запланировано провести в Букингемском дворце, а третью – в Холирудском дворце в Шотландии.
Садовая вечеринка в Букингемском дворце совпала с присутствием принца Гарри на юбилейной службе "Игр непокоренных" в соборе Святого Павла в Лондоне. Ранее на этой неделе стало известно, что Гарри не сможет встретиться со своим отцом Чарльзом во время визита в Великобританию из-за насыщенного графика короля.
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