Внебрачная дочь Альбера II поделилась милым семейным фото с младшим братом

Девушка опубликовала семейные снимки, которые ранее не появлялись в Сети.
У князя Монако Альбера II - сына легендарной Грейс Келли - до женитьбы на нынешней жене Шарлин, была очень бурная и насыщенная личная жизнь. В результате которой у него, помимо близнецов Жака и Габриэллы, рожденных в браке с Шарлин, есть еще двое внебрачных детей - дочь Жасмин Грейс и сын Александр.
Жасмин родилась в 1992 году от короткого курортного романа своей мамы Тамары Ротоло и князя Монако Альбером II, который те закрутили в 1991 году во время отпуска на Лазурном берегу. После того, как стало известно, что женщина беременна, князь разорвал с ней все отношения. С отцом Жасмин встретилась, только когда ей исполнилось 11 лет. Но ее мама дважды подавала в суд, требуя от семьи Гримальди признать ее дочь. Первая попытка провалилась, а вот во второй раз Альбер по требованию суда все же сдал тест ДНК, который доказал его отцовство.
А вот Александру недавно исполнилось 20 лет и он рожден от отношений князя с бортпроводницей компании AIR FRANCE Николь Косте, с которой у него были тайные отношения на протяжении шести лет. Поскольку молодой человек рожден вне брака, права на наследование престола он не имеет, но тем не менее у него теплые отношения с отцом и старшей сестрой.
Судя по фотографиям в Instagram, Александр общается с Джасмин с детства. По случаю его дня рождения сестра опубликовала несколько совместных с ним фотографий.
"Пролетело 10 лет… Поздравляю с 20-летием самого замечательного младшего брата, о котором только могла мечтать старшая сестра. Люблю тебя, бро!", - написала она.
Кстати, день рождения Александр провел в кругу семьи - мамы, отца и сестры Жасмин. Его мама Николь показала фото с праздника.
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