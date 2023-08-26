Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Внебрачная дочь Альбера II поделилась милым семейным фото с младшим братом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
191
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Внебрачная дочь Альбера II поделилась милым семейным фото с младшим братом

Жасмин Грейс и Александр Гримальди / фото: instagram.com/jazmingrimaldi

Девушка опубликовала семейные снимки, которые ранее не появлялись в Сети.

У князя Монако Альбера II - сына легендарной Грейс Келли - до женитьбы на нынешней жене Шарлин, была очень бурная и насыщенная личная жизнь. В результате которой у него, помимо близнецов Жака и Габриэллы, рожденных в браке с Шарлин, есть еще двое внебрачных детей - дочь Жасмин Грейс и сын Александр.

Жасмин родилась в 1992 году от короткого курортного романа своей мамы Тамары Ротоло и князя Монако Альбером II, который те закрутили в 1991 году во время отпуска на Лазурном берегу. После того, как стало известно, что женщина беременна, князь разорвал с ней все отношения. С отцом Жасмин встретилась, только когда ей исполнилось 11 лет. Но ее мама дважды подавала в суд, требуя от семьи Гримальди признать ее дочь. Первая попытка провалилась, а вот во второй раз Альбер по требованию суда все же сдал тест ДНК, который доказал его отцовство.

А вот Александру недавно исполнилось 20 лет и он рожден от отношений князя с бортпроводницей компании AIR FRANCE Николь Косте, с которой у него были тайные отношения на протяжении шести лет. Поскольку молодой человек рожден вне брака, права на наследование престола он не имеет, но тем не менее у него теплые отношения с отцом и старшей сестрой. 

Судя по фотографиям в Instagram, Александр общается с Джасмин с детства. По случаю его дня рождения сестра опубликовала несколько совместных с ним фотографий.

Жасмин Грейс и Александр Гримальди / фото: instagram.com/jazmingrimaldi / ©
Жасмин Грейс и Александр Гримальди / фото: instagram.com/jazmingrimaldi

"Пролетело 10 лет… Поздравляю с 20-летием самого замечательного младшего брата, о котором только могла мечтать старшая сестра. Люблю тебя, бро!", - написала она.

Жасмин Грейс и Александр Гримальди / фото: instagram.com/jazmingrimaldi / ©
Жасмин Грейс и Александр Гримальди / фото: instagram.com/jazmingrimaldi

Кстати, день рождения Александр провел в кругу семьи - мамы, отца и сестры Жасмин. Его мама Николь показала фото с праздника.

Александр Гримальди / фото: nstagram.com/nicole.coste / ©
Александр Гримальди / фото: nstagram.com/nicole.coste

Читайте также:

Звёздная история актрисы и принцессы Монако Грейс Келли

Звёздная история актрисы и принцессы Монако Грейс Келли

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Новости королевских семей
Дата публикации
Просмотры
191
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация