Внебрачная дочь Альбера II поделилась милым семейным фото с младшими детьми князя Монако

Снимком в Instagram поделилась внебрачная дочь князя – Жасмин Грейс Гримальди.

Девушка запостила слайд-шоу изображений, посвященных празднованию 2022 года, которое включало и снимок со своими сводными братьями и сестрой – принцессой Габриэллой, принцем Жаком, а также внебрачным сыном Альбера II – Александром Гримальди-Кост.

Это первое публичное фото всех четверых детей князя Монако Альбера II. На снимке Жасмин запечатлела, как она обнимает своих сводных братьев и сестру: Александра Гримальди- Кост, 18-летнего сына Альберта от Николь Кост, которая познакомилась с принцем, работая бортпроводницей в 1997 году, и 7-летних близнецов принца Жака и принцессу Габриэллу, его дети от принцессы Шарлин – официальные наследники трона.

Жасмин Гримальди с братьями и сестрой / Instagram Жасмин Гримальди

Хотя никакой другой информации о снимке предоставлено не было, короткая челка принцессы Габриэллы дает подсказку о том, когда была сделана фотография. Когда Альберт посетил свою супругу Шарлин в Южной Африке с близнецами в августе 2021-го, княгиня тогда поделилась семейным фото, на котором она рассказала, что Габриэлла решила постричься. Видимо, фото детей было сделано приблизительно в тот же период времени.

Напомним, Жасмин впервые встретилась со своим отцом Альбером, когда ей было 11 лет. Это произошло после длительного судебного процесса, где поднимался вопрос о том, чтобы князь признал внебрачную дочь. С тех пор они хорошо общаются. Говорят, этому способствовала и супруга князя Шарлин, она всячески поддерживала мужа и помогала ему наладить отношения с его старшими детьми.

Жасмин Гримальди и князь Альбер II / Getty Images

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