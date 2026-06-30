Внебрачная дочь князя Монако блистала на кинофестивале в роскошном платье с глубоким декольте

Жасмин Гримальди / © Getty Images

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Жасмин блистала на церемонии закрытия 65-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло и появилась перед камерами фотографов в роскошном красном вечернем платье. Наряд был с открытыми плечами и глубоким декольте, рукава спускались на плечи, а юбка расширялась А-силуэтом к полу.

Вечерней образ девушка дополнила сдержанной укладкой, серьгами-висюльками в ушах и красивым макияжем.

Жасмин Гримальди / © Getty Images

А несколькими днями ранее Жасмин Гримальди присутствовала на церемонии открытия 65-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло. В тот вечер она вышла на дорожку в черном макси-платье с большим черным бантом и открытой линией плеч и декольте. Тогда ее образ дополняли черные туфли-лодочки из лаковой кожи на невысоких каблуках, лаконичная прическа и выразительный макияж.

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Жасмин Гримальди / © Getty Images

Напомним, Жасмин — внебрачная дочь князя Монако и ранее мы рассказывали подробнее о ее жизни.

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