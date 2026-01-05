Внебрачная дочь князя Монако побывала в гримерке своей бабушки Грейс Келли и поделилась фото

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Реклама

Девушка вместе со своим сводным братом Александром Гримальди побывала на съемочной площадке Paramount, где в свое время снималась их бабушка — амеркианская актриса и впоследствии княгиня Монако — Грейс Келли.

Жасмин и ее брат Александр Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

«Мы с братом недавно побывали на съемочной площадке Paramount и в буквальном смысле прошлись по следам нашей бабушки.

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Мы посетили ее гримерную и места, где она снимала некоторые из своих самых знаковых фильмов, созданных в сотрудничестве с Хичкоком, таких как: «Окно в заднем дворе» (1954), «Телефонный звонок» (1954) и «Поймать вора» (1955). Грейс работала по контракту с MGM, но в то время была отдана в аренду Paramount.

Реклама

Грейс Келли / © Instagram Жасмин Гримальди

Грейс завершила свою короткую, но значимую карьеру в 1956 году, выйдя замуж за моего деда, князя Ренье.

Грейс Келли на съемках / © Instagram Жасмин Гримальди

Грейс Келли на съемках / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Для меня, как для артистки, актрисы и певицы, этот опыт был особенным. Хотя нам так и не довелось встретиться в этой жизни, я чувствую с ней священную связь. В этом году я посвятила много драгоценного времени и благодарна за моменты, когда я смогла поразмышлять и соединиться с собой, своими увлечениями, своими корнями, своей историей и наследием. Желаю прекрасного движения вперед в новом году и всяческого роста», — написала в подписи к снимкам Жасмин.

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Напомним, ранее мы писали, что известно о внебрачной дочери князя Монако Альбера II — Жасмин и, почему, он долгое время скрывал, что у него есть внебрачные дети.