Внебрачный сын князя Альбера II разоткровенничался об отношениях с отцом

В новом интервью Александр Гримальди раскрыл новые подробности тесной связи со своим отцом, принцем Монако Альбертом.

Александр — старший сын Альберта II и его бывшей девушки Николь Косте, внук Грейс Келли и князя Ренье III. В интервью Tatler молодой парень рассказал о своих отношениях с отцом.

Александр Гримальди / Фото: Getty Images

"Я стремлюсь работать над отношениями с моим отцом и стать, скажем так, глобальным послом Монако и вернуть бизнес-возможности в Монако, о чем я с ним говорил", пишет Hello!

В интервью Александр также поведал, что провел лето в Монако с отцом. А еще поведал о своей любви к игре в волейбол и к просмотру фильма "Джанго освобожденный", который они смотрели вместе.

"С моим отцом все хорошо, мы начинаем видеться намного чаще. Во время курортного сезона мы проводим много времени вместе. У нас очень хорошие отношения", - добавил Александр.

Напомним, у князя Альбера II был пятилетний роман с бортпроводницей Николь Кост. Его сын родился 24 августа 2003 года, но об этом стало известно лишь в мае 2005-го.

Николь Кост и князь Альбер II / Фото: Getty Images

За шесть дней до своец интронизации в 2005 году принц публично подтвердил, что Александр — его сын. Также у него есть сестра Жасмин, внебрачная дочь князя Альбера II.

Жасмин Гримальди и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что супруга Альбера II – княгиня Шарлин больше не живет с ним в замке в Монако.

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