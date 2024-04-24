Внимание на ее шляпу: королева Камилла выразила поддержку Украине

Западные СМИ пишут, что королева Камилла выразила поддержку Украине во время своего недавнего выхода на публику.

В понедельник королева Камилла вернулась к исполнению своих королевских обязанностей и посетила военную базу Каттерик-Гарнизон, в Северном Йоркшире.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Во время этого визита Ее Величество продемонстрировала красивый образ в темно-синем пальто от Фионы Клер, смоделированном по образцу униформы Лансера, с красным воротником-стойкой и кольчугой на плечах.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева дополнила свой образ яркой красной шляпой, на которой был изображен значок королевских улан и прикрепила два пера синего и желтого цветов – цвета украинского флага. Как пишет express.co.uk таким образом Камилла направила "тонкое" послание поддержки Украине, которая борется за свободу и демократию после российского вторжения.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Также Камилла надела брошь Royal Lancer, которая была брошью покойной королевы Елизаветы, которая ранее была главнокомандующим уланского полка. Брошь имеет форму черепа и скрещенных костей со словами, представляющими девиз полка "Смерть или слава".

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, какой цвет волос носила королева Камилла до замужества с Чарльзом.

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