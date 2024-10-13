Внимание на лицо: как отреагировала королева Елизавета II на конфуз, который произошел однажды с ее платьем

Однажды с королевой Елизаветой II произошел такой же конфуз, с которым часто сталкиваются принцесса Кейт и королева Камилла.

Это фото было сделано папарацци, когда королева Елизавета II спускалась по трапу самолета в канадском городе Тандер-Бей, куда прилетела со своим мужем принцем Филиппом.

Елизавета II шла, как и полагается монарху первой, а ее муж следовал за ней. В один миг сильный порыв ветра вздернул подол ее платье кверху, и Елизавета не успела подхватить его рукой, чтобы опустить вниз. Фотографы запечатлели момент, как Ее Величество сгримасничала. Но, к счастью, никакого конфуза не произошло, так как у платья был подюпник. В те годы королева Елизавета II видимо еще не использовала лайфхак с грузиками, которые пришивали к подолам ее платьев и пальто, чтобы таких ситуаций на публике не происходило.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как из-за ветра со шляпой Елизаветы II однажды едва ли не произошел конфуз. Это также было на трапе самолета во время ее приезда во Францию.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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