Внимание на руки: почему королева Камилла всегда складывает пальцы в треугольник

У королевы Камиллы есть одна привычка, о которой мало говорят, но ее легко увидеть практически на каждой публичном мероприятии Ее Величества.

Треугольник пальцами рук — один из фирменных жестов супруги короля Чарльза. Эксперты говорят, что люди, которые привыкли складывать пальцы в треугольник заявляют об уверенности в себе.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Это жест силы и уверенности и Камилла демонстрирует этот жест во многих ситуациях, когда общается с публикой на мероприятиях, фотографируется или же просто позирует для семейных портретов.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, на прошлой неделе у королевы было несколько выходов и она продемонстрировала два новых образа на садовой вечеринке и на приеме в Букингемском дворце, где публика также могла увидеть этот жест королевы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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