Внимание на руки: почему принц Гарри часто делает этот жест на публике

У принца Гарри, как и у других его королевских родственников есть одна привычка, которая касается его рук. А именно того, как принц часто складывает руки. Мы попытались разобраться, что же это может означать.

На многих фото герцога Сассекского можно увидеть, как он прячет несколько пальцев за пиджаком, рубашкой или курткой. Эксперты говорят, что это жест из детства, когда маленький ребенок невольно комкает свою одежду, когда нервничает.

Принц Гарри и Мелания Трамп / Фото: Getty Images

В случае с принцем Гарри – это может быть демонстрация скромности или же неуверенности в себе. Герцог Сассекский будто бы пытается спрятаться от влияния окружающего мира, невольно выдавая свой страх этим жестом.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, у королевы Камиллы также есть жест, который она всегда делает руками, но он говорит напротив о ее уверенности в себе.

Также ранее мы рассказывали о похожем жесте, как у Гарри, который раньше часто использовала принцесса Уэльская Кэтрин.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

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