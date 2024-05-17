Внимание на руки: почему принцесса Кейт часто держит клатч перед собой

Принцесса Уэльская сейчас не появляется на публике, так как проходит профилактическую химиотерапию.

Но ранее во время ее публичных выходов и светских мероприятий вы могли замечать один особенный жест, который Кейт часто делает. А именно она крепко сжимает перед собой клатч.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Особенно заметно это было в первые годы ее присутствия в королевской семье. Очевидно, Кэтрин волновалась и чувствовала себя не уверенно. Такой жест по мнению экспертов по языку тела говорит о том, что человек пытается защититься, будто бы ставит защитный барьер между собой и всем остальным миром.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Но, надо отметить, что за много лет жизни в королевской семье, принцесса Уэльская научилась справляться со стрессом и стала значительно уверенней в себе. Поклонники с нетерпением ждут ее возвращения к общественной жизни.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, ее муж принц Уильям недавно рассказал, как здоровье принцессы Кейт.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Впрочем, летом мы вряд ли увидим ее на публике, а дворец уже подыскал ей замену на весь теплый сезон.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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