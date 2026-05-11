Внучка королевы Елизаветы II - леди Луиза Виндзор - устроилась на работу: чем она занимается

Леди Луиза Виндзор / © Getty Images

В свои 22 года она примет участие в предстоящем Королевском Виндзорском конном шоу, которое пройдет с 14 по 17 мая в садах Виндзорского замка. Это одно из важнейших конноспортивных событий в британском календаре, особенно дорогое сердцу покойной королевы Елизаветы II, которая была его покровительницей до своей смерти в 2022 году.

Соревнования включают выездку, конкур, конные пробеги и драйвинг, а также выставки и мероприятия, посвященные миру лошадей, страсти к которым глубоко укоренилась в семье Виндзоров.

Леди Луиза Виндзор / © Getty Images

В случае леди Луизы есть еще и эмоциональный аспект. С юных лет она разделяла страсть к управлению экипажами со своим дедом, покойным принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, который привил ей интерес к этому виду конного спорта. На самом деле, ее нередко можно увидеть участвующей в соревнованиях по управлению экипажами во время Виндзорского конного шоу, где она обычно старается оставаться в тени, несмотря на огромный интерес СМИ к каждому появлению королевской семьи.

Герцогиня Эдинбургская Софи и ее дочь леди Луиза / © Associated Press

