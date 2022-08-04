Внучка королевы Елизаветы II надела на свою свадьбу особенную тиару

В этом году дочь принцессы Анны – Зара Тиндалл – и ее муж Майкл отпраздновали одиннадцатую годовщину со дня своей свадьбы.

Они поженились 30 июля 2011 года в церкви Кэнонгейт в Эдинбурге, в Шотландии. После венчания гости собрались в Холирудском дворце – официальной резиденции членов британской королевской семьи в Шотландии.

Майк и Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Под венец Зара шла платье цвета слоновой кости с пышным подолом и длинной фатой. Наряд был разработан Стюартом Парвином, одним из любимых кутюрье ее бабушки Елизаветы II. Но была в ее свадебном образе еще одна важная деталь, которая была так называемой данью в адрес деда Зары – принца Филиппа.

Речь идет о свадебной тиаре, которую в этот день надела невеста. Раньше она принадлежала матери принца Филиппа, принцессе Греции и Дании - Алисе Баттенберг, и была одолжена Заре ее матерью, принцессой Анной.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Как пишут западные источники, это украшение принцессы Алисы было, скорее всего, свадебным подарком, преподнесенным в честь ее замужества с принцем Андреем Греческим и Датским (отцом принца Филиппа) в 1903 году. А британский писатель, специалист по ювелирным украшениям Джеффри Мунн предполагает, что тиара была сделана на рубеже веков во Франции фирмой Cartier.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Хозяйкой этой тиары впоследствии стала супруга принца Филиппа – королева Елизавета II, а в 1972 году она преподнесла ее своей дочери принцесса Анне в честь ее помолвки с Марком Филлипсом.

Читайте также: