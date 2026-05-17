Внучка королевы Елизаветы II работает на конной выставке в Виндзоре: фото с мероприятия

Леди Луиза Виндзор работает на Королевской конной выставке в Виндзоре, которая проходит в Хоум-парке Виндзорского замка.

Леди Луиза Виндзор

Леди Луиза Виндзор / © Getty Images

Это любимая конная выставка ее покойной бабушки – королевы Елизаветы II. Дочь герцога и герцогини Эдинбургских была замечена за тем, как руководила на Королевском конном шоу в Виндзоре, а ранее сообщалось, что она получила работу на этом мероприятии.

22-летняя леди Луиза Виндзор отнеслась к своей работе на Королевском конном шоу в Виндзоре очень серьезно, и ее запечатлели фотографы, как она руководила своими родителями, герцогом и герцогиней Эдинбургскими, показывая им, где лучше занять места на мероприятии.

Леди Луиза Виндзор и ее родители / © Getty Images

Королевская особа, у которой нет титула принцессы была одета в светоотражающую куртку и синюю бархатную шляпу, она выполняла обязанности распорядителя мероприятия, помогая людям занять отведенные им места и следя за тем, чтобы они оставались за металлическими ограждениями.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / © Getty Images

Несмотря на то, что леди Луиза следила за тем, чтобы ее родители соблюдали все правила, ее можно было увидеть в радостной беседе с Софи и Эдвардом, которые также посетили это конное мероприятие, причем приезжали туда несколько дней подряд.

