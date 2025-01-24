Внучке королевы Маргрете II исполняется 13 лет: датский дворец поделился фото именинницы

Княгиня Афина - член датской королевской семьи, она младший ребенок принца Иоахима (младшего сына королевы Маргрете II), графа Монпеза и его второй жены, принцессы Мари Датской.

Принц Иоахим и принцесса Мари / Фото: Getty Images

Девочка родилась в 2012 году в Копенгагене, в университетском госпитале. При крещении она получила имя Афина Маргарита Франсуаза Мари. Последние три имени были в честь бабушки-королевы, бабушки со стороны матери и своей матери.

Датский королевский дворец опубликовал фото именинницы в своем Instagram.

"У Ее Превосходительства Графини Афины сегодня день рождения, ей исполняется 13 лет. По случаю дня рождения Ее Королевское Высочество принцесса Мари сфотографировала сегодняшнюю именинницу", - написано в подписи.

Юная графиня запечатлена в блузке с рюшами темно-синего цвета и черных брюках. И позировала стоя на фоне книжного шкафа.

Графиня Афина / Фото: Датская королевская семья/Instagram

В прошлом году семья также делилась фотографией именинницы в соцсетях.

Напомним, ранее принцесса Мари появилась на банкете в наряде, как у Кейт Миддлтон и выглядела великолепно.

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