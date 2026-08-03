Внучке королевы Рании исполнилось два года: на новом фото принцесса Иман позировала в бусах из макарон

Принцесса Раджва и наследный принц Хусейн

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Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн в понедельник отпраздновали важное семейное событие — их дочери, принцессе Иман, исполнилось два года.

По случаю дня рождения первенца отец опубликовал в Instagram милое фото своей маленькой дочери с подписью: «Сегодня моей Иман исполнилось два года! Я молюсь, чтобы Бог всегда оберегал её и благословил здоровьем и благополучием. Желаю ей очень счастливого дня рождения».

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Принцесса Иман / © Instagram кронпринца Хусейна

Улыбаясь в камеру, Иман была удивительно похожа на свою маму. Девочка сидела, судя по всему, в библиотеке, на фоне рядов книг, и, казалось, только что закончила плести ожерелье из макарон, которое висело у неё на шее. На ней также была одежда от Next: свободная футболка оверсайз и милые розовые шорты в клетку.

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Напомним, что старший сын короля Абдуллы II и королевы Рании женился на Раджве в июне 2023 года во дворце Захран. Примерно через десять месяцев, в апреле 2024 года, Королевский хашимитский двор опубликовал официальное заявление, в котором подтвердил, что кронпринц и принцесса ожидают своего первого ребенка летом. Девочка родилась 3 августа 2024 года в медицинском центре короля Хусейна в Аммане, Иордания.

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