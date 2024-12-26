Внук принцессы Маргарет пригласил на рождественскую прогулку с королевской семьей свою девушку: как она выглядит

Внук принцессы Маргарет пригласил свою девушку на рождественскую службу королевской семьи в Сандрингеме.
Внуки принцессы Маргарет - Сэмюэль и Артур Чатто были запечатлены фотографами на рождественской прогулке по пути в церковь в Сандрингеме вместе с другими членами королевской семьи.
В этом году Сэмюэль пригласил на семейное мероприятие свою девушку - Элеонору Эксерджян. На фото она запечатлена рядом с Сэмюелем и одета в пальто цвета овсянки Banshee of Savile Row и черный берет. А Сэм был в пальто и с шарфом Highgrove, полученным в качестве подарка от короля Чарльза в прошлом году на Рождество, пишет Hello!.
Согласно традиции, только женатые члены семьи могли ранее присутствовать на этой традиционной королевской прогулке. В 2017 году сделали исключение для принца Гарри, он пригласил на мероприятие свою тогдашнюю девушку Меган Маркл. А на Рождество в 2018 году они появились на прогулке в Норфолке уже как супруги.
Похоже, для внука принцессы Маргарет (сына ее дочери Сары Чатто) также сделали исключение. А вот сын принцессы Анны – Питер Филлипс появился с сестрой Зарой, а не со своей новой возлюбленной.
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