Внук принцессы Маргарет нарушил важную королевскую традицию объявив о помолвке

Сэмюэль Чатто / © Getty Images

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29-летний художник рассказал, что сделал предложение с помощью уникального фарфорового кольца, которое он изготовил вручную.

Член королевской семьи, известный своей страстью к керамике, поделился радостной новостью, опубликовав в Instagram фотографии предложения руки и сердца своей возлюбленной.

Сэмюэль Чатто и Элеонора Эксерджян / © Getty Images

Он написал: «Я очень рад сообщить, что мы с Элли помолвлены. И мы не можем быть счастливее. Я сделал предложение с фарфоровым кольцом, которое сам изготовил. @e.ekserdjian».

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Это уникальное украшение придало традиционному обручальному кольцу глубоко личный характер. Предложения руки и сердца королевским особам издавна ассоциировались с фамильными драгоценными камнями, при этом семейная история часто играла центральную роль.

Элеонора Эксерджян и ее кольцо / © instagram.com/samchatto

Например, мама Сэмюэля, леди Сара Чатто, получила от Дэниела Чатто винтажное обручальное кольцо с сапфирами и бриллиантами, поэтому решение ее сына сделать предложение с помощью фарфорового кольца ручной работы стало еще более ярким отступлением от королевских традиций.

Сэмюэль Чатто и Элеонора Эксерджян / © instagram.com/samchatto

Вместо классического бриллианта Сэм решил изготовить кольцо сам, и, по мнению экспертов в области ювелирных изделий, это решение отражает как художественный опыт пары, так и их предпочтение мастерства традиционным методам.

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