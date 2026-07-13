Внук принцессы Маргарет объявил о помолвке: представлены фото

Сэмюэль Чатто и Элеонора Эксерджян / © Getty Images

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Журнал Hello! опубликовал новость в своем Instagram и поделился фотографиями.

«Самюэль Чатто и Элеонора Эксерджян объявили о своей помолвке, поделившись радостной новостью о начале новой захватывающей главы в своей жизни. ❤️✨ Букингемский дворец также подтвердил, что Его Величество король Чарльз был проинформирован и „очень рад“ за пару», — говорится в сообщении.

(листайте фото, чтобы увидеть кольцо)

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Сэмюэль и Элеонора уже появлялись вместе на рождественской службе с членами британской королевской семьи и уже тогда стали появляться слухи об их возможной помолвке.

Сэмюэль Чатто и Элеонора Эксерджян / © Getty Images

Сэмюэль Чатто — старший сын леди Сары Чатто (дочери принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса), он скульптор и художник. Его возлюбленная также работает в сфере искусства.

Леди Сара Чатто / © Getty Images

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