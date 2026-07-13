ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
341
Время на прочтение
1 мин

Внук принцессы Маргарет объявил о помолвке: представлены фото

13 июля стало известно, что пара собирается сыграть свадьбу следующей весной.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Сэмюэль Чатто и Элеонора Эксерджян

Сэмюэль Чатто и Элеонора Эксерджян / © Getty Images

Журнал Hello! опубликовал новость в своем Instagram и поделился фотографиями.

«Самюэль Чатто и Элеонора Эксерджян объявили о своей помолвке, поделившись радостной новостью о начале новой захватывающей главы в своей жизни. ❤️✨ Букингемский дворец также подтвердил, что Его Величество король Чарльз был проинформирован и „очень рад“ за пару», — говорится в сообщении.

(листайте фото, чтобы увидеть кольцо)

Сэмюэль и Элеонора уже появлялись вместе на рождественской службе с членами британской королевской семьи и уже тогда стали появляться слухи об их возможной помолвке.

Сэмюэль Чатто и Элеонора Эксерджян / © Getty Images

Сэмюэль Чатто и Элеонора Эксерджян / © Getty Images

Сэмюэль Чатто — старший сын леди Сары Чатто (дочери принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса), он скульптор и художник. Его возлюбленная также работает в сфере искусства.

Леди Сара Чатто / © Getty Images

Леди Сара Чатто / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
341
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie