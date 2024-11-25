Внутри Хайгроув-хаус: как любимый особняк короля Чарльза III украсили к Рождеству

Это любимая загородная резиденция британского короля, где он в молодые годы любил проводить время, да и сейчас часто приезжает туда, чтобы уединиться. Сотрудники особняка уже украсили его к Рождеству, а также готовятся приветствовать публику в Orchard Room - специальном развлекательном пространстве поместья, которое также украсили.

Хайгров-Хаус - загородная резиденция короля Чарльза / Фото: Getty Images

В этом году на елке появились фигурки двоих собак королевы Камиллы – недавно скончавшейся Бет, и Блюбелл, джек-рассел-терьерам Ее Величества, которых она взяла из приюта в 2011 году. Фигурки ручной работы, украшенные короной.

Фигурки собак королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Сотрудники поместья Хайгроув в Глостершире готовятся встречать публику на празднествах в Садовом зале — специальном развлекательном пространстве поместья, где в преддверии Рождества будут предлагаться праздничные обеды из двух или трех блюд, пишет Hello!. В декоре интерьера отражены традиционные королевские рождественские мотивы с использованием красных, зеленых и золотых цветов и по-домашнему уютная атмосфера.

Также учтена экологичность, все фонари оснащены низковольтными светодиодами, а в декоре были использованы экологически чистые материалы, в том числе бумажные шары, блестки на растительной основе.

Хайгров-Хаус - загородная резиденция короля Чарльза / Фото: Getty Images

У входа стоит пара гигантских щелкунчиков в мундирах цвета королевской гвардии -в красных туниках и высоких черных шляпах. Благотворительная организация Чарльза The King's Foundation является попечителем садов Хайгроув, и все доходы от рождественских обедов и покупок в Хайгроув идут на поддержку работы организации.

Хайгров-Хаус - загородная резиденция короля Чарльза / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, мы показывали, как украсили к Рождеству Виндзорский замок – любимую резиденцию королевы Елизаветы II.

Читайте также:

Британская королевская семья на Рождество в Сандрингеме (13 фото)