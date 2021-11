Во дворце очередной скандал: стало известно имя королевского расиста, о котором говорили Меган и Гарри

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

В интервью Опре Уинфри принц Гарри м его жена Меган обвинили королевскую семью в расизме. Больше всего "прилетело" принцу Чарльзу.

На выходных стало известно, что американский писатель Кристофер Андерсен в своей книге "Братья и жены: изнутри частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган" утверждает, что Чарльз в день объявления о помолвке Меган и Гарри в ноябре 2017 года сделал неосторожный комментарий, сказав Камилле:

"Интересно, как будут выглядеть дети?", - сообщает сайт New York Post Page Six. Когда Камилла ответила: "Ну, абсолютно великолепно, я уверена", в книге Кристофера Андерсена утверждается, что Чарльз продолжил: "Я имею в виду, какой может быть цвет лица у их детей?" - пишет Hello!

Принц Чарльз / Getty Images

Очевидно, что такие громкие заявления в книге не могли остаться без официальных комментариев со стороны дворца. В Калренс-хаус сделали всего одно заявление, в котором сказали: "Это выдумка, и дальнейших комментариев не будет".

Напомним, в интервью Опре Уинфри герцогиня Меган и принц Гарри намекнули, что такие разговоры действительно имели место быть и звучали они из уст старших членов королевской семьи. Но отметили, что так говорила не королева Елизавета II и не принц Филипп.

