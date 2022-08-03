Во флористическом купальнике: финалистка "Холостяка-10" продемонстрировала стройную фигуру

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская — опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в Каннах.

Девушка позировала у бассейна. На ней был яркий сплошной купальник с флористическим принтом, прекрасно сидевший на ее стройной фигуре. К пляжному луку она надела белые босоножки с пластиковыми прозрачными каблуками.

Дана Оханская / Фото: Instagram Даны Оханской

Дана также похвасталась упругими ягодицами и пикантным декольте.

Дана Оханская / Фото: Instagram Даны Оханской

Дана Оханская / Фото: Instagram Даны Оханской

Ранее Оханская показала аутфит в бежевом корсете и кремовом кроп-топе.

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