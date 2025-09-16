ТСН в социальных сетях

Во фраке и без Камиллы: король Чарльз приехал на похороны герцогини Кентской

Король Чарльз приехал на заупокойную мессу по герцогине Кентской Кэтрин в Вестминстерский собор в Лондоне.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Getty Images

Сегодняшняя служба знаменует собой знаменательный момент в истории королевской семьи. Похороны герцогини Кентской станут первыми королевскими похоронами в соборе в центре Лондона с момента его строительства в 1903 году.

Герцогиня Кентская была замужем за принцем Эдуардом, герцогом Кентским, двоюродным братом королевы Елизаветы II. Она приняла католичество в 1994 году, и ее похороны станут первыми католическими похоронами члена королевской семьи в современной истории Великобритании.

Король Чарльз III приехал на похороны герцогини Кентской / © Getty Images

Король Чарльз III прибыл на мероприятие сам, без своей супруги королевы Камиллы, у которой была уважительная причина отсутствовать сегодня. Монарх был в черном фраке, полосатых серых брюках, жилете, рубашке и с галстуком.

В похожем образе появился на церемонии прощания и его старший сын принц Уильям с супругой Кейт, принцессой Уэльской.

Кейт и Уильям Уэльские приехали на похорон герцогини Кентской / © Getty Images

