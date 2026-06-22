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Во фраке и шляпе-цилиндре: сын герцогини Софи и принца Эдварда дебютировал, как зритель на Королевских скачках
18-летний Джеймс Уэссекский впервые посетил Королевские скачки в Аскоте.
Джеймс присоединился к своей матери герцогине Эдинбургской Софи на скачках Royal Ascot и вызвал небывалый интерес у публики.
Молодой человек облачился в черный фрак, белую рубашку и синий галстук в принт, а на голове у него была шляпа-цилиндр.
Его мать герцогиня Софи в этот день была одета в топ с вышивкой бисером от Suzannah London и юбку в тон от этого же бренда, а также надела шляпу Jtmillinery и дополнила аутфит комплектом украшений с голубыми камнями G Collins & Sons.
Также мы показывали, какие образы для скачек в Аскоте выбирала в другие дни герцогиня Софи. Она носила темное платье-миди из органзы с бантом тоже от Suzannah London, а также черное платье-миди с бантом Suzannah London.