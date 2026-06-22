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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

Во фраке и шляпе-цилиндре: сын герцогини Софи и принца Эдварда дебютировал, как зритель на Королевских скачках

18-летний Джеймс Уэссекский впервые посетил Королевские скачки в Аскоте.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Джеймс Уэссекский и герцогиня Софи

Джеймс Уэссекский и герцогиня Софи / © Getty Images

Джеймс присоединился к своей матери герцогине Эдинбургской Софи на скачках Royal Ascot и вызвал небывалый интерес у публики.

Молодой человек облачился в черный фрак, белую рубашку и синий галстук в принт, а на голове у него была шляпа-цилиндр.

Джеймс Уэссекский и герцогиня Софи / © Getty Images

Джеймс Уэссекский и герцогиня Софи / © Getty Images

Его мать герцогиня Софи в этот день была одета в топ с вышивкой бисером от Suzannah London и юбку в тон от этого же бренда, а также надела шляпу Jtmillinery и дополнила аутфит комплектом украшений с голубыми камнями G Collins & Sons.

Также мы показывали, какие образы для скачек в Аскоте выбирала в другие дни герцогиня Софи. Она носила темное платье-миди из органзы с бантом тоже от Suzannah London, а также черное платье-миди с бантом Suzannah London.

Герцогиня Эдинбургская Софи в Аскоте / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи в Аскоте / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи в Аскоте / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи в Аскоте / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
45
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