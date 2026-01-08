- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 192
- Время на прочтение
- 2 мин
Во Франции состоялось прощание с актрисой и активисткой Бриджит Бардо, которая умерла в возрасте 91 года
Похороны французской кинозвезды и зоозащитницы Брижит Бардо состоялись в среду, 7 января, в ее родном городе Сен-Тропе во Франции.
Камерные похороны Брижит Бардо начались службой в церкви и публичным чествованием ее памяти в Сен-Тропе, курорте на Французской Ривьере, где женщина прожила более полувека, после завершения карьеры в кино.
Служба началась под звуки песни Марии Каллас «Аве Мария» в католической церкви Нотр-Дам де л’Ассомпшн в присутствии мужа, сына и внуков Бардо, а также гостей, приглашенных семьей и Фондом Брижит Бардо по защите животных.
Когда похоронная колонна двигалась по городу, жители и поклонники аплодировали ей на прощание, это происходило несмотря на то, что Бардо оставила четкие указания, чтобы ее похороны прошли без фанфар и пышности. В небольшом городке собрались сотни людей, чтобы наблюдать за прощанием. Также в порту и двух площадях установили большие экраны, которые транслировали процессию.
Ее похоронили на кладбище с видом на Средиземное море в простом гробу из необработанной сосны, обшитой лозой и украшенной цветами. На этом кладбище также похоронены ее родители.
Брижит Бардо умерла 28 декабря в возрасте 91 года в своем доме от онкологического заболевания после двух операций, о чем рассказал ее муж, Бернар д’Ормаль. Тип рака своей жены он не обнародовал.