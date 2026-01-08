Во Франции состоялось прощание с актрисой и активисткой Бриджит Бардо, которая умерла в возрасте 91 года

Прощание с Брижит Бардо / © Associated Press

Камерные похороны Брижит Бардо начались службой в церкви и публичным чествованием ее памяти в Сен-Тропе, курорте на Французской Ривьере, где женщина прожила более полувека, после завершения карьеры в кино.

Служба началась под звуки песни Марии Каллас «Аве Мария» в католической церкви Нотр-Дам де л’Ассомпшн в присутствии мужа, сына и внуков Бардо, а также гостей, приглашенных семьей и Фондом Брижит Бардо по защите животных.

Когда похоронная колонна двигалась по городу, жители и поклонники аплодировали ей на прощание, это происходило несмотря на то, что Бардо оставила четкие указания, чтобы ее похороны прошли без фанфар и пышности. В небольшом городке собрались сотни людей, чтобы наблюдать за прощанием. Также в порту и двух площадях установили большие экраны, которые транслировали процессию.

Ее похоронили на кладбище с видом на Средиземное море в простом гробу из необработанной сосны, обшитой лозой и украшенной цветами. На этом кладбище также похоронены ее родители.

Брижит Бардо умерла 28 декабря в возрасте 91 года в своем доме от онкологического заболевания после двух операций, о чем рассказал ее муж, Бернар д’Ормаль. Тип рака своей жены он не обнародовал.