Во власти стихии: забавные прически герцогини Корнуольской Камиллы

Камилла Паркер-Боулз с молодых лет знаменита своей прической.

Уже много лет супруга принца Уэльского Чарльза не меняет свой стиль, укладывая окрашенные в блонд волосы в традиционную укладку со слегка вздернутыми в разные стороны локонами.

Камилла Паркер-Боулз / Getty Images

Короткой стрижке герцогиня не изменяет на протяжении всей своей жизни. Еще когда она выходила замуж за Эндрю Паркер-Боулза в 1973 году, ее волосы были такой же длины, а укладка не сильно отличалась от того, как укладывает волосы Камилла сегодня.

Камилла Паркер-Боулз / Getty Images

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Но даже несмотря на простоту ее укладки, иногда случается так, что герцогиня Камилла попадает в ситуации, когда ее волосы разлетаются в разные стороны. Обычно это происходит, когда на улице подымается сильный ветер, тогда волосы ее вздымаются вверх или разлетаются в разные стороны. Обычно герцогиня Корнуольская при этом выглядит очень забавно, она смеется, пытаясь рукой слегка подправить прическу.

Прически герцогини Камиллы / Getty Images

Прически герцогини Камиллы / Getty Images

Прически герцогини Камиллы / Getty Images

Прически герцогини Камиллы / Getty Images

Когда на ней есть головной убор, такие ситуации, конечно, не случаются. А вот тонкий платок на голове не помогает от такого забавного конфуза.

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