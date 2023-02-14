Во время визита Зеленского к королю Чарльзу III поклонники заметили на столе у монарха особенный портрет

Во время аудиенции, которая проходила в Букингемском дворце в Лондоне, на столе у короля Чарльза стояла новая фотография, где он запечатлен со своей дорогой супругой.

Этот портрет Камиллы и Чарльза, судя по всему, был сделан во время первого банкета, организованного королем в ноябре 2022 года в честь Сирила Рамафоса, президента Южной Африки. В тот вечер 75-летняя Камилла блистала в синем платье в пол с прозрачными кружевными рукавами от Bruce Oldfield Couture, которое дополнила лентой Ордена Подвязки. Именно это платье надевала Камилла на съемку фотосессии для журнала Vogue летом, который снимали в честь 75-летняя тогда еще герцогини Корнуольской.

Король Чарльз III и королева Камилла с президентом Южной Африки / Фото: Associated Press

Это первый официальный портрет короля и королевы, который мы увидели с момента, когда Чарльз III сменил на посту Елизавету II после ее кончины в сентябре 2022 года.

Портрет на столе у короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Отметим, встреча Зеленского и короля Чарльза III прошла за закрытой дверью, а сам монарх тепло приветствовал президента Украины и более десяти секунд не отпускал руку во время приветствия.

Король Чарльз и президент Зеленский / Фото: Associated Press

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