Во всем белом: 70-летняя Брижит Макрон в коротком платье продемонстрировала стройные ноги

Брижит Макрон посетила выставку "Ирис ван Херпен: лепка чувств" в Музее декоративного искусства в Париже. Вместе с ней на выставку пришла и королева Нидерландов Максима, приехавшая во Францию с официальным визитом.

Ирис ван Херпен, королева Максима и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Первая леди, как всегда, выглядела роскошно. Она была одета во все белое: в классическое пальто и платье-футляр до колен, которое подчеркнуло ее стройные ноги.

Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Аутфит Брижит дополнила черными туфлями на шпильках. Она сделала объемную укладку, макияж смоки-айс и украсила руку массивным кольцом с бриллиантами.

А королева Максима сияла в музее в вечернем платье от бренда Iris Van Herpen.

Напомним, Брижит Макрон в Швейцарию прибыла в черно-белом наряде, который состоял из короткого платья-футляра и пальто до колен с золотыми пуговицами и большими накладными карманами.

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