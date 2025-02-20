Во всем черном: Елена Зеленская вместе с мужем-президентом почтила память Героев Небесной Сотни

Президентские супруги почтили память погибших в Революции Достоинства.
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская сегодня, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни почтили память погибших участников Революции Достоинства.
Президентские супруги поставили лампадки у памятного креста на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева. Этот крест был установлен в марте 2014 года на месте массовых расстрелов участников Революции Достоинства.
Зеленские также почтили память Героев Небесной Сотни у их портретов.
"Небесная Сотня. Герои, погибшие, защищая свободу, достоинство, право нашего государства свободно выбирать свое будущее. Самопожертвование, напоминающее нам о цене самоопределения. Вечное уважение Героям Небесной Сотни!" – написали супруги Зеленские в общем посте в Instagram.
Елена Зеленская появилась в этот день во всем черном: коротком пальто свободного кроя, брюках-палаццо, перчатках и ботинках без каблуков.
Владимир Зеленский был одет в черную куртку, брюки-карго цвета хаки и бежевые кроссовки.
Напомним, Елена Зеленская с элегантной прической и символической брошью посетила библиотеку в Турции.
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