Во всем черном и с колосьями пшеницы: Елена Зеленская почтила память жертв Голодоморов в Украине

Президентские супруги приняли участие в мероприятиях по увековечению памяти жертв Голодомора.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в мероприятиях по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932–1933 годов, а также голодоморов 1921–1923 и 1946–1947 годов.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Президентские супруги побывали на молитвенном мероприятии в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, после чего они прошли шествием в Национальный музей Голодомора-геноцида.

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

На своей странице в Instagram первая леди опубликовала фотографии и написала:

"Четвертая суббота ноября. День памяти жертв голодоморов. В 1921, 1922 и 1923 годах. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные 1932 и 1933 годы, когда сознательно созданный режимом голод унес миллионы жизней наших людей.

Наш долг – помнить, вспоминать и говорить миру правду о жестоком преступлении, о геноциде, который был совершен против украинцев.

Светлая память всем жертвам: взрослым и детям – невинным жертвам голодоморов".

В этот день Елена Зеленская предстала во всем черном: элегантном пальто, водолазке, берете, перчатках и высоких сапогах. К лацкану пальто супруга президента прикрепила брошь в виде птички.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Владимир и Елена Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она с мужем держали в руках колосья пшеницы, перевязанные сине-желтыми лентами, которые положили к памятнику жертвам Голодомора.

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Instagram Елены Зеленской

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