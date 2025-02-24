Во всем черном: супруги Зеленские на Майдане Незалежности почтили память павших в войне

Президентские супруги поставили лампадки у Народного мемориала национальной памяти в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская сегодня, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину приняли участие в памятных мероприятиях.
Они вместе с мировыми лидерами, которые с официальным визитом приехали в Киев, почтили память погибших Защитников и Защитниц у Народного мемориала национальной памяти на Майдане Незалежности в Киеве.
"Третья годовщина начала полномасштабного российского вторжения. Три года абсолютного героизма наших людей.
Вечная память всем, кто встал на защиту нашего государства и людей и отдал свою жизнь ради того, чтобы Украина жила.
Вечная благодарность павшим героям — благодарность Украины, благодарность всех свободных наций", — написали супруги Зеленские в общем посте в Instagram.
На мероприятии Зеленские предстали во всем черном.
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