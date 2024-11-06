Во всем виноваты черная плесень и король: особняк Royal Lodge, где живет принц Эндрю, разрушается

Король Чарльз пытается выселить младшего брата принца Эндрю из особняка в Виндзорском парке и даже прекратил его финансирование, но результаты тщетны.

Недавно опубликованные фотографии демонстрируют плачевное состояние 31-комнатной резиденции Royal Lodge принца Эндрю в Виндзоре. На фотографиях, опубликованных The Sun, видны тревожные признаки запущенности особняка: черная плесень, повсеместная сырость и отслаивающаяся краска на внешней стороне резиденции, включая соседние хозяйственные постройки и сторожку, кроме того, внешние стены покрыты трещинами от плесени и гнили.

Royal Lodge / Фото: Getty Images

После смерти королевы-матери Елизаветы в 2002 году в этом поместье проживал герцог Йоркский. Он взял особняк в аренду на 75 лет и не намерен выезжать оттуда. Но у короля Чарльза другие планы, монарх неоднократно пытался убедить Эндрю освободить поместье и переехать в коттедж Фрогмор, который ранее занимали принц Гарри и Меган Маркл.

Несмотря на финансовые трудности, герцог Йоркский, как сообщается, упорно стремится остаться в Королевской лодже. Даже несмотря на прекращение королевского финансирования его личной безопасности, он уверен, что сможет справиться с огромными расходами.

Поместье Royal Lodge в Виндзоре / Фото: Getty Images

Поместье, стоимость которого оценивается примерно в 30 миллионов фунтов стерлингов, является домом Эндрю и его бывшей супруги Сары Фергюсон и может похвастаться 40 гектарами леса и газонов, восемью коттеджами и жильем для сотрудников службы безопасности. Как выглядит особняк мы уже показывали.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Читайте также: