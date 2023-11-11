Во всем виновата Камилла: стала известна причина расставания Кейт и Уильяма

Но, оказывается, именно жена тогдашнего принца Чарльза стояла за расставанием Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2007 году.

Принц Уильям и его будущая жена Кейт Миддлтон начали встречаться в 2001 году, а познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Но спустя шесть лет романтических отношений у пары случился первый существенный кризис.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Тогда Уильям и Кейт не скрывали, что приняли решение расстаться и объяснили это "попыткой найти свой собственный путь" в жизни и получить "немного пространства", - пишет express.

А вот королевский эксперт и автор книги "Уильям и Кейт: королевская история любви" Кристофер Андерсон утверждает, что за расставанием пары стояло что-то еще, а точнее кто-то еще.

В 2016 году он рассказал Daily Beast: "Я был в Лондоне, когда произошел разрыв. Я был потрясен, совершенно ошеломлен, все думали, что это лишь вопрос времени, когда Уильям предложит Кейт выйти за него замуж. А потом люди начали говорить мне, что за этим стоит Камилла. Она аристократка, она всегда вращалась в королевских кругах. Она всегда считала себя наследницей Алисы Кеппел, своей прабабушки, любовницы Эдуарда VII. Она очень гордилась этой связью, она хвасталась этим в детстве и во взрослом возрасте, и именно такой она и намеревалась быть, входившая в королевский круг в роли любовницы будущего короля, а затем и короля. Она не смотрела на Кейт как на человека, достойного присоединиться к королевской семье. Кейт — первая женщина из рабочего класса, принятая в королевскую семью. Она происходит от шахтеров, а ее мать была стюардессой. Итак, по всем этим причинам Камилла никогда по-настоящему не чувствовала, что Кейт Миддлтон как личность и семья Миддлтон в целом будут достойны войти в королевскую семью", - говорит автор.

Королева Камилла и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Писатель говорит, что ему стало известно, что именно во время этого разрыва отношений Уильяма и Кейт именно Камилла прошептала на ухо Чарльзу, что действительно пришло время сделать заставить Уильяма принять то или иное решение.

"С тех пор было публично подтверждено, что Чарльз действительно предлагал Уильяму либо взять на себя обязательства перед Кейт, либо фактически отпустить ее. Возможно, его мотивы для этого были чисты, но мотивы Камиллы… не очень. Она была инициатором этого", - вспоминает эксперт.

Принц Уильям все-таки принял решение сделать предложение Кейт, а в интервью, которое пара дала после объявления о своей помолвке будущая принцесса сказала: "В то время я не очень радовалась расставанию, но поняла, что это было к лучшему, сказав: "Это сделало меня более сильным человеком. Вы узнаете о себе то, чего, возможно, даже не осознавали. Я думаю, что ты можешь быть полностью поглощен отношениями, когда ты моложе. Я очень ценила это время, в том числе и для себя, хотя тогда я об этом не думала", сказала в интервью Кэтрин.

Кейт и Уильям в день помолвки / Фото: Associated Press

Они обручились 16 ноября 2010 года, а 29 апреля 2011-го сыграли свадьбу. С королевой Камиллой у принцессы Кейт с тех пор сложились отличные отношения.

Кейт и Уильям в день своей свадьбы, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что Камилла посоветовала Кейт Миддлтон задолго до свадьбы.

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