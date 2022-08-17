Во всем виновата тиара: как свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа едва ли не сорвалась

Принцесса Елизавета вышла замуж за принца Филиппа в далеком 1947 году. Мало кто знает, но на их свадьбе случилась одна неприятность, которая чуть было не сорвала всю церемонию в Вестминстерском аббатстве.

Принцесса и принц обвенчались 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Принцессе Елизавете тогда был 21 год, а ее будущего супругу - 26.

К алтарю Ее Высочество шла в платье цвета слоновой кости с кружевной вуалью и длинным шлейфом. Сшил платье придворный портной Норман Харнелл. В день свадьбы голову Елизаветы II также украшала бриллиантовая тиара, принадлежавшая ее матери, королеве Елизавете.

Тиара Queen Mary Fringe была заказана бабушкой королевы – Марией Текской – и позже передана ее матери Елизавете Боуз-Лайон в 1936 году. Невеста выбрала эту тиару как нечто одолженное для свадьбы, и в момент, когда парикмахер надевал тиару на голову принцессы, она сломалась.

Принцесса Елизавета и принц Филипп / Фото: Associated Press

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Принцесса Елизавета, естественно, расстроилась и разволновалась. Ведь было непонятно, как починить тиару в короткие сроки. Но на помощь пришла ее мать королева Елизавета, которая сказала тогда дочери: "Есть еще два часа времени и другие тиары".

Ситуацию спас королевский ювелир, который быстро принес тиару в мастерскую и починил ее. Невеста смогла надеть ее и отправиться в аббатство на церемонию венчания.

Свадьба принцессы Елизаветы, 1947 год / Фото: Getty Images

В июле 2020 года в этой же тиаре вышла замуж внучка королевы принцесса Беатрис Йоркская. Она надела винтажное платье своей бабушки, сшитое также Норманом Харнеллом, и свадебную тиару Елизаветы II.

Ранее мы рассказывали, что принцесса Беатрис нарушила на свадьбе традицию, которой строго придерживались Кейт и Меган.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Associated Press

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