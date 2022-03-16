Волноваться не стоит: королева Елизавета II продолжила проводить аудиенции

Королева Елизавета II на днях пропустила службу в честь Дня Содружества, но продолжает проводить аудиенции.

Вчера в Виндзорском замке Ее Величество приветствовала нового генерал-губернатора Канады Мэри Саймон и ее мужа мистера Уита Фрейзера за чаем в Дубовой комнате. Саймон, лидер инуков из Нунавика в Квебеке, стал первым коренным жителем, занявшим этот пост.

Королева Елизавета II / Getty Images

95-летняя королева, которая ранее говорила, что ей трудно передвигаться, все же встречала гостей лично.

Королева Елизавета II / Getty Images

Ранее сообщалось, что монарх планирует уменьшить количество рабочих мероприятий и будет еще реже появляться на публике. Но это не касается аудиенций. Многие из них Елизавета II проводит по видеосвязи.

Королева Елизавета II / Getty Images

В прошлый раз во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Елизавета II продемонстрировала поддержку Украине на которую напала Россия.

Королева Елизавета II и Джастин Трюдо / Associated Press

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