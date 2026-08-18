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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Воодушевился встречей с отцом: принц Гарри планирует чаще бывать у себя на родине

После воссоединения с королем Чарльзом III в прошлом месяце его младший сын Гарри планирует посещать Великобританию «каждые несколько месяцев» в течение следующего года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гарри

Принц Гарри / © Associated Press

Такую информацию распространяют приближенные к королевской семье Британии источники.

Говорится, что 41-летний герцог Сассекский намерен возвращаться в Великобританию все чаще и чаще после своего визита в прошлом месяце, который оставил его в приподнятом настроении, очень счастливым и полным энергии.

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри вернется в сентябре примерно на неделю, когда он примет участие в ряде мероприятий, связанных с Играми Invictus, которые пройдут в Бирмингеме следующим летом, и с благотворительной организацией WellChild, оказывающей поддержку тяжелобольным детям.

Пока не решено, присоединятся ли к Гарри в следующем месяце герцогиня Сассекская и их дети – принц Арчи и принцесса Лилибет. В июле, напомним, они впервые привезли детей в Британию на встречу с их дедушкой королем Чарльзом. Встреча состоялась за закрытыми дверями в поместье Хайгроув-хаус и никаких подробностей не разглашалось.

Король Чарльз, Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Король Чарльз, Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

79-летняя королева Камилла также присутствовала в поместье Хайгроув в Глостершире, когда отец и сын встретились во время первой личной встречи за четыре года.

Также Меган поделилась в своем Instagram фотографией принца Гарри и их детей в саду Алторпа с букетами цветов. Предполагалось, что они направлялись, чтобы возложить цветы к могиле принцессы Дианы.

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