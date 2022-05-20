Воплощение элегантности: принц Уильям и герцогиня Кейт посетили премьеру фильма "Топ Ган: Мэверик"

19 мая в Лестер-сквер в Лондоне состоялся благотворительный показ фильма "Топ Ган: Мэверик".

Одними из гостей премьеры стали принц Уильям и герцогиня Кейт. Они выбрали элегантные наряды и выглядели роскошно.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджская выбрала элегантное длинное черно-белое платье от дизайнера Ролана Муре, которое открывало ее плечи.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Фото: Getty Images

В качестве аксессуаров она выбрала серьги-подвески с бриллиантами Tsar Star от Robinson Pelham, черный бархатный клатч-коробку от Alexander McQueen и черные туфли-лодочки Prada.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Фото: Getty Images

Принц Уильям надел классические брюки, белую рубашку с бабочкой и бархатный пиджак. Особо интересной деталью образа принца стали бархатные лоферы с вышивкой истребителя, на котором летал герой фильма.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Фото: Associated Press

Герцог и герцогиня Кембриджские / Фото: Associated Press

Кстати, компанию королевской чете составил звезда фильма - актер Том Круз. Перед началом картины фотографы запечатлели момент, как он подал руку Катрин, чтобы подняться по лестнице.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Фото: Associated Press

Фильм "Топ Ган: Мэверик" - это продолжение картины 1986 года. Он рассказывает о легендарном летчике Питере Митчеле, которые решает поработать летным инструктором Top Gun.

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