Вор, лжец и педофил: что известно о пресс-секретаре Путина Дмитрии Пескове

Жизнь и карьера Дмитрия Пескова наглядно иллюстрируют тезис о клановости и преемственности в российском обществе. Где старая советская номенклатура передает власть и доступ к ресурсам своим детям, а те, в свою очередь – внукам.

Одиозный пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который, надеемся, рано или поздно окажется на скамье подсудимых за совершенные им преступления, является потомственным дипломатом и за свою карьеру довольно много времени провел за пределами России.

Дипломатом был отец Пескова, работавший в Ливии, Египте, Арабских Эмиратах, поэтому Дмитрий учился в разных странах, закончил английскую спецшколу в Москве и поступил в Институт стран Азии и Африки. С 1989 года работал в системе МИД СССР.

Дмитрий Песков / Getty Images

В 2000 году, после назначения Владимира Путина исполняющим обязанности президента и последующего его избрания на эту должность, Дмитрий Песков был назначен начальником отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации президента России.

25 апреля 2008 года Песков был назначен пресс-секретарём председателя Правительства Российской Федерации. После официального вступления Владимира Путина в должность председателя Правительства, Дмитрий стал его пресс-секретарём.

Дмитрий Песков / Getty Images

С этого времени Песков служит Путину, что называется, верой и правдой. Он озвучивает все самые дикие тезисы российской власти, не моргнув глазом, врет всему миру и прекрасно себя при этом чувствует. Вот несколько его цитат:

"Фактически президент и премьер-министр в нашей стране были, образно говоря, самыми низкооплачиваемыми представителями высшей власти.“



"Россия не представляет угрозу ни для одной страны. Мы стараемся добиться дружеских, взаимовыгодных отношений, прийти к диалогу, однако молчать в ответ на дискриминацию и клевету не будем."

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась".

"Я не имею никакого отношения к политике. Госслужащий – это же не политик. Политики – это те, кого выбирают люди."

"Что касается нашей реальной силы, то у нас с реальной силой все нормально. Но этот бронепоезд у нас стоит на запасном пути. И не дай бог его оттуда выгонять!"

Тут следует отметить, что, вопреки обыкновению, про бронепоезд Песков как раз не соврал, он действительно у России имеется, его даже попытались использовать в ходе широкомасштабного вторжения, чем немало насмешили весь цивилизованный мир.

Дмитрий Песков / Getty Images

Немалый интерес вызывает образ жизни Пескова. Живет пресс-секретарь Путина на широкую ногу. За что неоднократно становился героем расследований российского оппозиционера Алексея Навального. Фонду борьбы с коррупцией удалось найти много интересного: очень дорогие часы, яхту, дом и даже роскошную квартиру в Париже.

Естественно, чиновник все отрицает, привычно лжет и отмалчивается. Показательно, что со стороны шефа Пескова – Путина – не последовало никакой реакции ни на один коррупционный скандал с участием его подчиненного. Потому что воровство в руководстве России не порицается, на него выдается своеобразная индульгенция за верную службу диктатору.

Еще одна яркая грань личности Пескова – его частная жизнь. Женат пресс-секретарь Путина был трижды, и все три раза очень удачно.

Первой женой будущего чиновника стала Анастасия Буденная – внучка Семена Буденного, одного из самых известных военачальников Советского Союза, командовавшего Первой конной армией, которая в Украине отметилась масштабными грабежами и погромами.

Внучка большевистского военачальника стала женой молодого работника МИДа Дмитрия Пескова в 1988 году, и через два года у молодоженов родился сын, которого назвали Николаем. К тому времени Дмитрий окончил институт, где специализировался на странах Азии и Африки. Далее его направили на работу в Министерство иностранных дел СССР.

Не стоит сомневаться в том, что стремительному старту карьеры будущего пресс-секретаря Путина немало способствовали обширные связи семьи его жены и влияние его отца, который, напомним, также был дипломатом.

Вскоре молодой сотрудник министерства получает новую должность. Его назначают секретарем при атташе и референтом в Турцию. Тут у Пескова начинается новый роман. В российской прессе пишут, что близкие отношения женатого Пескова и Екатерины Солоцинской, дочери посла СССР в Турции, начались в 1990 году, когда Анастасия Буденная была беременной, а новой пассии чиновника едва исполнилось 14 лет. Все это происходило в 1990 году. И Песков вполне мог бы сесть в тюрьму за совращение малолетней, но родители девушки решили не выносить сор из избы, или, возможно, разглядели в Пескове перспективного жениха. Как бы то ни было, они дождались совершеннолетия дочери и выдали ее за молодого дипломата замуж.

Этот союз был для Пескова новым шансом, поскольку с развалом СССР семья Будённых утрачивала свое влияние, а Солоцинские могли еще быть очень полезны. Отец Екатерины Солоцинской в 1976 году был высокопоставленным дипломатом. В 1994 году, практически после свадьбы, Дмитрий Песков перевелся на престижную должность в центральном аппарате МИД России.

Екатерина Солоцинская / Getty Images

Как утверждает Екатерина Солоцинская, Дмитрий не был примерным супругом и семьянином, и часто заводил романы на стороне. Один из таких романов у него случился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой. Роман был настолько серьезным, что привел к разводу с Екатериной и новому браку, в котором у Пескова родилась дочь. Свадьба Навки и Пескова, к слову сказать, наделала много шума.

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После развода с Песковым Екатерина Солоцинская с детьми уехала в Париж и вышла замуж во второй раз. В столице Франции вторая жена чиновника живет на широкую ногу, устраивает приёмы и русские вечера, с обязательными цыганочкой, водкой и балалайкой.

Екатерина Солоцинская / Getty Images

Екатерина Солоцинская / Getty Images

Дети Пескова ведут не менее несопоставимый с доходами чиновника образ жизни.

Старший сын Николай, который вскоре после развода родителей уехал со своей мамой в Британию, и там не отличался примерным поведением. Он не получил образования и промышлял мелким бандитизмом, отбирая у прохожих деньги и телефоны. В итоге попал в британскую тюрьму на несколько месяцев. После этого молодой человек вернулся к своему знаменитому и богатому отцу в Россию, где устроился корреспондентом в Russia Today к небезызвестной нам Маргарите Симоньян. Дела у сына Пескова резко пошли в гору, и теперь он может похвастаться дорогими машинами, путешествиями и прочими атрибутами роскошной жизни.

Дочь Пескова – Елизавета – также заслуживает нашего внимания. Она живет и в России, и в Великобритании, выставляет напоказ свою роскошную жизнь и часто будоражит общественное мнение резкими и неоднозначными высказываниями.

Дочь Пескова Елизавета

Недавно США ввели санкции против супруги пресс-секретаря президента России и его взрослых детей. Песков в ответ на это сказал:

"Ну, честно говоря, я удивился, особенно я удивился из-за детей. Дети удивились еще больше меня. Но, с другой стороны, это, наверное, было лучшее подтверждение моим рассказам о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении нашей страны. Они вдруг поняли, что все, что я им рассказывал, – это правда".

Санкции, введенные против российских бизнесменов, он прокомментировал еще резче:

"К сожалению, многие ведущие предприниматели страны, которые, по сути, являются международными предпринимателями, то, что коллективный запад вытворяет в отношении их, никак не назовешь иначе, как бандитизмом на международном уровне".



