Воронеж никто не бомбил: как на самом деле выглядит "великая и прекрасная Россия"

Воронеж никто не бомбил: как на самом деле выглядит "великая и прекрасная Россия"

Главный российский нарратив последнего времени: богатая страна больших возможностей, в которой в мире и довольствии живут представители разных народов, развиваются регионы, счастливы дети, пожилые люди получают больше пенсии, уважение и достойную старость.

На самом деле, как любят говорить на российских пропагандистских каналах "все не так однозначно", в случае, когда все напротив предельно очевидно.

Нарядный фасад столицы и других крупных городов заслоняет неприглядную правду. Глубинка Росси живет далеко не так прекрасно, как показывают по российскому телевидению. Отсутствие газа, света, железнодорожного сообщения, мостов, очень жесткий климат, экологические и техногенные катастрофы, безработица, пьянство и отсутствие каких-либо перспектив - привычные спутники многих регионов России.