Восьмой день королевского тура: Кейт и Уильям посетили детский дом и церковь, а потом улетели домой

Восьмой день королевского тура: Кейт и Уильям посетили детский дом и церковь, а потом улетели домой

Восьмой и финальный день тура странами Карибского моря герцог и герцогиня Кембриджские провели на Багамах.

Королевская пара посетила евангелическую церковь Дейстар в Грейт-Абако. Абако сильно пострадал от урагана Дориан. Он повредил 75% домов по всей цепи островов и привел к трагическим человеческим жертвам. Во время визита в Церковь Кэтрин и Уильям из первых уст услышали, каково было оказаться на острове в момент удара урагана и как люди объединились, чтобы поддержать друг друга в невероятно трудное время.

Герцогиня Кейт / Getty Images

Также супруги побывали в Детском доме Гранд Багама. С момента основания в 1977 году местной общиной в доме заботятся о более чем 900 детях и обеспечивают любящую домашнюю обстановку уязвимым детям, которые не могут жить со своими семьями. В настоящее время в нем проживает около тридцати детей в возрасте от одного до семнадцати лет.

Кейт и Уильям / Getty Images

Также пара побывала в Fish Fry — типично багамское кулинарное место, которое можно найти на каждом острове Багамских островов, На Кейт в этот раз было платье от Rixo Izzy с силуэтом в стиле ретро-рубашки, украшенное нежным мраморным принтом, нарисованным вручную, а обута Кейт герцогиня была в бежевые эспадрильи.

Кейт и Уильям / Getty Images

Кейт и Уильям / Getty Images

Вечером королевская пара вылетела из международного аэропорта Линден Пиндлинг в Нассау домой в Великобританию. В этом туре, посвященном платиновому юбилею королевы Елизаветы II, герцог и герцогиня Кембриджские посетили Белиз, Ямайку и Багамы. Восьмидневный тур проходил с субботы, 19 марта, по субботу, 26 марта 2022 года.

Кейт и Уильям / Getty Images