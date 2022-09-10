Воссоединение четверки: принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган вышли к публике в Виндзоре

Супруги Уэльские и Сассекские, несмотря на то, что между ними последние два года были не очень хорошие отношения, встретились в Виндзорском замке.

Принц Уильям и принцесса Кэтрин появились в Виндзоре вместе с принцем Гарри и Меган. Это их первый общий выход, ведь в последний раз вместе эти две пары появлялись на публике после Дня Содружества 9 марта 2020 года. Похоже, общее горе воссоединило эту четверку, и они забыли о прошлых спорах и оскорблениях.

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Публика совсем не ожидала увидеть их вместе, но британцы очень этому обрадовались и встретили королевскую четверку громкими аплодисментами.

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Associated Press

Гарри с Меган шли, держась за руки.

Принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Супруги Уэльские и Сассекские прошлись вдоль ворот Виндзорского замка. Они осмотрели цветы и записки, которые британцы принесли в честь королевы Елизаветы II.

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Четверка также подошла к людям, которые выражали им свои соболезнования и дарили цветы.

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принцесса Кейт и Меган появились в черных платьях и колготках в тон. Это впервые, когда герцогиня Сассекская не нарушила протокол и надела колготы, ведь раньше она появлялась на публике с обнаженными ногами.

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Королевская четверка пообщалась с публикой у замка, а затем они вместе сели в один Range Rover: Кейт и Уильям впереди, Мэган и Гарри – сзади.

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Принц Уильям, принцесса Кейт, принц Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Напомним, 96-летняя королева Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал. Она правила Британией на протяжении 70 лет. Ее правление охватило 15 премьер-министров.

Государственные похороны королевы Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября, в 11:00 по восточному времени. Перед этим королева будет в течение четырех дней в Вестминстер-холле, чтобы дать возможность публике отдать свое почтение.

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